اجتماعٌ فني موسع بين الحكومة الاتحادية ووفد حكومة الإقليم

2023/01/11 | 15:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأربعاء، تفاصيل المباحثات...

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