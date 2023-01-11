مراحل تدمير القطاع الخاص العراقي

2023/01/11 | 15:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 يناير، 2023 بغداد/المسلة: صالح لفتة أسباب عديدة أدت إلى تدمير القطاع الخاص العراقي تدريجياً...

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