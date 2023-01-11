التجارة تعلن وجود خزين كافٍ من السلّة الغذائيّة وزيادة المفردات لفئتين

2023/01/11 | 15:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أطلقت أول تجهيز للمواد الغذائية.

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