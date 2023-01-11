واشنطن بوست: قرار واشنطن بتدريب الجنود الاوكرانيين من شأنه إطاله زمن الحرب وينذر بتصعيد خطير

2023/01/11 | 16:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن قرار الولايات المتحدة تدريب جنود أوكرانيين على أراضيها حول كيفية استخدام نظام الدفاع الجوي “باتريوت”، يزيد من تورط واشنطن في الحرب وينذر بتصعيد التوترات مع روسيا.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين كبار قولهم إن … Readmore

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