إسرائيل تدعو الرئيس التركي لزيارتها

2023/01/11 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

وجهت إسرائيل، اليوم الاربعاء، دعوة رسمية الى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لزيارتها والتباحث بشان العلاقات والمصالح المشتركة في المنطقة.

وبحسب ماذكرت وكالة رويترز وترجمته (بغداد اليوم)، أن "الدعوة تلقاها السفير التركي الجديد في تل ابيب اثناء تقديمه أوراق اعتماده الى الرئيس الإسرائيلي ايزاك هيزوك".

وأضافت أن " الدعوة تاتي ضمن مساعي انقرة لــ "تدفئة" علاقتها مع إسرائيل من خلال تطمين تل ابيب انها تنوي الاستمرار بتحسين العلاقات معها حتى بعد إعادة انتخاب بنيامين نتنياهو لدورة رئاسية جديدة".

وتابعت أن "الدعوة تاتي بالتزامن مع مباحثات يجريها الرئيس التركي مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حول العمليات العسكرية التي تشنها انقرة في الشمال العراقي والخلافات حول الحصص المائية والتبادل التجاري بين البلدين".

تحرير: أ.ق

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