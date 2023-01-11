التجارة تستكمل اجراءات شمول عوائل الرعاية بمواد السلة الغذائية

2023/01/11 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، عن انجاز طبع تقارير بيانات العوائل المشمولة بشبكة الرعاية الاجتماعية لغرض تجهيزهم بمفردات السلة الغذائية والطحين والمواد الاضافية التي اقرها مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الثامنة في التاسع عشر من شهر كانون الاول من العام الماضي .وقالت مدير الدائرة، ابتهال هاشم صابط، في بيان للتجارة تلقته (بغداد اليوم)،إن "قوائم البيانات تم انجازها بعد مقاطعتها مع بيانات نظام التموين وارسالها الى شركتي المواد الغذائية وتصنيع الحبوب لاتخاذ اللازم باجراءات القطع والتجهيز ".واشارت الى أن "ملاكات دائرتها استنفرت جهدها من اجل تنفيذ قرار مجلس الوزراء وباشراف وزير التجارة بانجاز القوائم والبيانات الخاصة بهذه الشريحة للمباشرة بتجهيزهم بالسلات الغذائية الإضافية بعد تأمين المواد من قبل شركات الغذاء ".

تحرير: أ.ف

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