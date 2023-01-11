محافظ ذي قار يحدد المناطق المشمولة بقرار تمليك الأراضي الزراعية

2023/01/11 | 16:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حدد محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم الأربعاء، المناطق المشمولة بقرار تمليك العشوائيات وفقاً لقرار مجلس الوزراء 320 لسنة 2022.وأعلن مكتب المحافظ في تلقاه / المركز الخبري الوطني/،عن “المناطق […]

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