2023/01/11 | 16:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاحد، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد.وقال مراسل /المركز الخبري الوطني/ إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 157500دينار عراقي مقابل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية مع اغلاق البورصة المركز الخبري الوطني.

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