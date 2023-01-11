في واسط.. الأمن يداهم محلاً تجارياً ويضبط أسلحة وذخائر

2023/01/11 | 17:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الأربعاء، عن مداهمة محل تجاري لبيع الملابس العسكرية، وضبط أسلحة وذخائر مختلفة في قضاء النعمانية.

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