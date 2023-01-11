2023/01/11 | 17:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري الأول لعام ٢٠٢٣، للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع امني يخرج بعدة قرارات تخص مكافحة الارهاب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع امني يخرج بعدة قرارات تخص مكافحة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).