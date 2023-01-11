2023/01/11 | 17:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X1_wXJqCICI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيصل: هناك تطور إيجابي ملحوظ في العلاقات بين أربيل وبغداد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فيصل: هناك تطور إيجابي ملحوظ في العلاقات بين أربيل وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).