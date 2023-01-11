شاهد بالفيديو.. أزمات تتفاقم مقابل بعض القرارات الحكومية التي تسعى لتهدئة حدة الانتقادات

2023/01/11 | 17:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lMs753QTAcQ

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