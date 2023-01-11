شاهد بالفيديو.. هل هناك خطة خاصة للمنتخب اليمني لمواجهة منتخب العراق ؟

2023/01/11 | 17:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: V4OfXmLyHts

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