كيف تنهار الدولة

2023/01/11 | 17:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 يناير، 2023 بغداد/المسلة: حيدر الموسوي مبدأ تكافؤ الفرص هو معيار اممي وعالمي للشروع ببناء...

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