الإطار يصف إجراءات البنك المركزي بـ”الترقيعية”: سعر الدولار سيصل 170 ألف دينار

2023/01/11 | 17:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد الإطار التنسيقي الشيعي الجامع للقوى السياسية المشكلة للحكومة العراقية، يوم الأربعاء، الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي، واصفاً إياها بـ”الترقيعية”، فيما رجح وصول سعر صرف الدولار إلى 170 ألف دينار.

وقالت النائب عن الإطار، ابتسام الهلالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي، للسيطرة على سعر صرف الدولار، امام الدينار العراقي، ترقيعية ولم تسيطر على سعر الصرف الذي وصل هذا اليوم 162 ألف دينار لكل 100 دولار”.

وأضافت الهلالي، أنه “في حال لم يتم اتخاذ إجراءات صحيحة فإن سعر الصرف سيتجاوز 170 ألف دينار خلال الأيام المقبلة”.

وأوضحت أن “هناك مقترحاً وعلى إدارة البنك المركزي الاستجابة له هو أن يكون بيع الدولار للمواطنين بشكل مباشر وعبر البطاقة التموينية ويحق لكل مواطن شراء 2500 دولار بالسعر الرسمي من خلال المصارف الحكومية والاهلية ولمرة واحدة”.

وأشارت الهلالي، إلى أن “هذا الإجراء إذا اتخذ بصورة صحيحة يمكن سيطرة على سعر الصرف وارتفاع الدولار في السوق وإعادته إلى السعر الرسمي”.

وحث محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، أمس الثلاثاء، التجار العراقيين على التعامل بشكل مباشر مع المصارف المجازة في الحصول على العملة الصعبة.

وكان البنك المركزي العراقي أكد نهاية الشهر الماضي، على مراجعة التجار للمصارف مباشرة وعدم اللجوء إلى الوسطاء والمضاربين لتلافي تحميل استيراداتهم عمولات ومصاريف لا موجب لها، منوهاً إلى ما صدر عن مجلس الوزراء في قراره المرقم (351) لسنة 2022 بشأن عدم استيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الأمانات الضريبية مسبقاً، إذ سيؤدي ذلك إلى تقليل الحلقات الزائدة وتخفيف الإجراءات وإزالة الكلف الناتجة عن مشاكل الترسيم المسبق.

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