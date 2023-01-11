2023/01/11 | 17:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة التجارة، الأربعاء، وجود خزين كافٍ من المواد الغذائية للأشهر القادمة، فيما أشارت إلى العمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء زيادة مفرداتها للمشمولين بالرعاية الاجتماعية وذوي الدخل المحدود.

وقال المركز الإعلامي للوزارة في تصريح للوكالة الرسمية إن “وزارة التجارة ومن خلال واجباتها في تأمين مفردات السلة الغذائية للمواطنين، قامت بتجهيز المواد الغذائية للعام الماضي بإحدى عشرة وجبة (سلة غذائية)، ما أسهم في خلق توازن في السوق المحلية والسيطرة على الأسعار”.

وأَضاف، أن “الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أطلقت أول تجهيز للمواد الغذائية المقررة ضمن البطاقة التموينية لهذا العام، بعد أن استكملت إجراءاتها الإدارية والفنية بهذا الجانب”.

وأكد، أن “الوزارة لديها خزين كاف من المواد الغذائية للأشهر القادمة، وهي مستمرة بإجراء التعاقدات المطلوبة لتأمين مفردات السلة الغذائية، من المناشئ العالمية المعروفة”.

وأشار إلى، أن “الوزارة تعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن تحسين وزيادة مفردات السلة الغذائية للمشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية وذوي الدخل المحدود، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة بتجهيز تلك المفردات خلال الفترة القادمة لمستحقيها”.

وأختتم بالقول: “مما تقدم يؤشر ذلك باستقرار السوق على المدى البعيد مع انسيابية وصول المواد الغذائية للمواطن بأوقاتها المحددة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح جديد من التجارة بشأن السلّة الغذائية: زيادة المفردات لشريحتين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح جديد من التجارة بشأن السلّة الغذائية: زيادة المفردات لشريحتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).