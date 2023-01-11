المصرف العراقي للتجارة يحقق أعلى نسبة أرباح منذ تأسيسه

2023/01/11 | 17:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المصرف العراقي للتجارة TBI اليوم الأربعاء عن صافي أرباحهِ لعام 2022 بمبلغ وقدره (تريليون ومائتان وسبعة وستون مليار دينار عراقي) أي ما يعادل (ثمانمائة وسبعة وستون مليون دولار) محققاً بذلك أعلى مستوى من الربحية السنوية منذ تاريخ تأسيسه.يأتي … Readmore

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