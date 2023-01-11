انفجار قرب وزارة الخارجية الأفغانية وسقوط ضحايا

2023/01/11 | 17:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع انفجار خارج مقر وزارة الخارجية الأفغانية، في العاصمة كابول، الأربعاء، مما أسفر عن سقوط ضحايا، حسبما أعلن مسؤول في الشرطة الأفغانية.

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