تربية نينوى تستعيد أكثر من 93 عقار شغلها متجاوزون

2023/01/11 | 17:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الخطوات الاستباقية تهدف الى إستغلال الاراضي التابعة للوزارة في بناء مشاريع تربوية.

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