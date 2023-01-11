شلل يضرب حركة الطيران في الولايات المتحدة

2023/01/11 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أدى عطل فني ضرب إدارة الطيران الفيدرالية، اليوم الأربعاء، إلى تعطيل كل الرحلات الجوية عبر الولايات المتحدة، وتراوح التعطيل بين التأجيل والإلغاء.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في تقرير تابعته (بغداد اليوم)، أن العطل الفني أصاب نظام إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة الطيران إنها تعمل على إصلاح العطل في النظام المعروف باسم (نوتمان)، الذي يعمل على تحذير الطيارين من المخاطر المحتملة طوال مسار الرحلة.

ونتيجة الخلل، تم تأجيل 1162 رحلة داخل الولايات المتحدة أو متجهة نحوها أو مغادرة منها، بحسب موقع تتبع الرحلات (فلاي اوير)، كما تم إلغاء 94 رحلة أخرى.وأضافت الإدارة أنها تجري "فحوص التحقق النهائية وإعادة تحميل النظام حاليا"، مؤكدة تأثر "جميع العمليات في المجال الجوي الوطني (الأميركي)" نتيجة العطل.وفي وقت لاحق، قالت إن بعض خدمات الطيران عادت إلى العمل، لكن لم يجر إصلاح العطل بشكل تام

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، إنه "لا يوجد دليل على حدوث هجوم سيبراني"، فيما يتعلق بالعطل التقني الذي أدى إلى وقف كل الرحلات الجوية في الولايات المتحدة.

وأشار في الوقت نفسه، إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمر بإجراء "تحقيق كامل للوقوف على الأسباب".

وقال وزير النقل الأميركي، بيت بوتيجيغ، إن إدارة الطيران الفيدرالية تسعى للسيطرة على العطل الفني واستعادة الرحلات بأسرع وقت.

وطلبت إدارة الطيران الأميركية من شركات الطيران تأخير كل رحلات السفر من الولايات المتحدة.

تحرير:ليندا.ر

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