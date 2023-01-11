71% من المستضيفين لكأس الخليج خسروا اللقب.. هل يتجاوز العراق

2023/01/11 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

ناقش تقرير صحفي نشرته صحيفة الاتحاد، اليوم الاربعاء، ماوصفه بـ"نحس الاستضافة"، وما إذا كان العراق سيكسر هذا النحس الذي امتد خلال آخر 5 نسخ من بطولة كأس الخليج، حيث لم يحقق المستضيفون للبطولة اللقب.

وذكر التقرير الذي تابعته (بغداد اليوم)، أن "عامل الأرض في أي بطولة إقليمية وقارية دائماً ما يمنح الأفضلية لصاحب الاستضافة، بجانب عنصر الجمهور الذي يلعب دوراً مؤثراً وحاسماً في دفع منتخب بلاده إلى القتال والانتصار في الملعب، لكن ماذا عن كأس الخليج؟".

وأشار إلى أن "على مدى تاريخ بطولات كأس الخليج، منذ المهد الأول في البحرين عام 1970 وحتى "خليجي 25" في العراق 2023 كان البطل في غالب الوقت ليس منتخب الدولة المستضيفة، ومن أصل 24 سابقة، هناك فقط 7 أبطال حققوا اللقب، وهم أصحاب الاستضافة بنسبة 29%، أي أقل من الثلث!".

وكان منتخب الكويت أول المنتخبات المستضيفة تحقيقاً للّقب في "خليجي 3" عام، 1974 بعد الفوز على السعودية برباعية في النهائي، كما كرر الكويت الأمر في "خليجي 10" عام 1990 وحقق اللقب على أرضه بنظام الدوري.

ويتساوى منتخب قطر مع الكويت في حصد لقبين وهو المنتخب المستضيف، وذلك في عام 1992 بـ "خليجي 11".

وفي عام 2004 بـ "خليجي 17"، كما حققت منتخبات العراق والسعودية والإمارات وعُمان اللقب مرة واحدة بصفة المستضيف أعوام 1979 و2002 و2007 و2009.

وتعود آخر نسخة يحقق فيها المستضيف لقب البطولة إلى "خليجي 19" في عُمان عام 2009، ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن المستضيف من الفوز بالبطولة في 5 نسخ متتالية، وهي أطول فترة بتاريخ البطولة على الاطلاق، والغريب أنّ هذه الفترة جاءت بعد 3 نسخ متتالية حققت فيها قطر والإمارات وعُمان اللقب وهي المستضيفة!"، بحسب التقرير.

والجدير بالذكر أنّ "العراق هو المنتخب الوحيد الذي استضاف البطولة مرة واحدة وحققها، واليوم تعود الفرصة من جديد لـ "أسود الرافدين"، فهل يكسر نحس الاستضافة ويعزز رقمه المنفرد به؟"، يتساءل التقرير.

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