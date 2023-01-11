2023/01/11 | 18:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XGICTH6FXzc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع رئيس مجلس النواب العراقي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر.. رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع رئيس مجلس النواب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).