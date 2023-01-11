خلال دقيقة واحدة.. إصابة ستة أشخاص جراء هجوم في محطة قطار في باريس

2023/01/11 | 18:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب ما لا يقل عن ستة أشخاص في هجوم بمحطة قطارات "غار دو نورد" في باريس، وحسبما قال مسؤولون يعتبر أحدهم في حالة حرجة.كان شخص قد بدأ بمهاجمة الناس باستخدام سلاح صنعه بنفسه، وتم القبض عليه بعد دقيقة من قِبل ضباط الشرطة خارج الخدمة وشرطة الحدود، وفقًا لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين.

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