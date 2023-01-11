الحزب الجمهوري يطلب تقييم الضرر لوثائق بايدن السرية

2023/01/11 | 18:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 يناير، 2023 بغداد/المسلة: طلب كبير الجمهوريين في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي من المخابرات...

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