811 أمر تعيين دون تخصيص مالي في المثنى

2023/01/11 | 18:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء 01/11/2023، عن تنفيذ عمليات ضبط في...

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