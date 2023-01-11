تصريح زيدان واختبار جنسي

2023/01/11 | 18:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُلّقت مهام رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، من قبل الهيئة التنفيذية الاستثنائية للاتحاد، وسيضمن نائبه فيليب ديالو المهمة الموقتة "بعد تصريحات جدلية واتهامات بسوء سلوك جنسي" بحسب وكالة فرانس برس.

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