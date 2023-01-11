2023/01/11 | 18:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يوقف منح الاجازات الاستثمارية للأراضي المحيطة بمطار بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يوقف منح الاجازات الاستثمارية للأراضي المحيطة بمطار بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يوقف منح الاجازات الاستثمارية للأراضي المحيطة بمطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).