وزير الزراعة يسمح بنقل بيض المائدة من كردستان للمحافظات الأخرى

2023/01/11 | 18:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الزراعة عباس جبر العلياوي،

اليوم الأربعاء، بالسماح في نقل بيض

المائدة من اقليم كردستان الى محافظات

العراق الأخرى.

وقال العلياوي في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تقرر السماح بنقل بيض

الم

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