لجنة من التخطيط تتحرك لمراجعة بيانات الموظفين الجدد

2023/01/11 | 18:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل في استكمال منصة الرقم الوظيفي .

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