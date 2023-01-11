2023/01/11 | 19:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 يناير، 2023 بغداد/المسلة: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء 01/11/2023، اجتماعاً خُصص...

ظهرت المقالة السوداني يوقف منح اجازات الاستثمار للأراضي المحيطة بمطار بغداد أولاً على المسلة.

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