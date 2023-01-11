محافظ الديوانية يوقع عقود بتواريخ سابقة بعد سحب يده تقدر بـ 17 مليار دينار

2023/01/11 | 19:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء 01/11/2023، عن إقدام...

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