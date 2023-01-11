الحلبوسي وبارزاني يبحثان التشريعات المهمة التي تسهم في حل المشاكل بين المركز والإقليم

2023/01/11 | 19:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء في بغداد، رئيسَ حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني والوفد المرافق له.

وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس النواب، “مناقشة الأوضاع في البلاد، وأهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي والنجاح في مهامها؛ لتقديم الخدمات للمواطنين”.

كما بحث اللقاء، بحسب البيان “التشريعات المهمة التي تسهم في حل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم، ومنها قانون النفط والغاز والموازنة الاتحادية”، لافتا الى ان “رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان، عرض ملخصاً عن المباحثات التي جرت بين الوفدين الحكومي الاتحادي والإقليم”.

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