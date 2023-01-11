مدير المنتخب اليمني لـ(بغداد اليوم): سببان وراء مغادرتنا البطولة مبكرًا

2023/01/11 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -البصرة

كشف مدير المنتخب اليمني جمال علي، اليوم الأربعاء، عن استعدادتهم لمباراة منتخبهم مع المنتخب الوطني، معربا عن تطلعه لتقديم نتيجة جيدة في المباراة، رغم مغادرة البطولة.

وقال علي في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "رغم خروجنا من الحسابات والبطولة، الا ان مباراتنا مع المنتخب العراقي مهمة وذلك من خلال تقديم أداء ونتيجة جيدة".

وأضاف أن "عدم توفر مباراة ودية دولية قبل البطولة أثر على أداء المنتخب اليمني فضلا عن عدم وجود دوري محلي".

هذا وسيلاقي المنتخب الوطني المنتخب اليمني الشقيق، يوم غد الخميس، في تمام الساعة السادسة بتوقيت البصرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في بطولة خليجي 25، على ملعب البصرة الدولي.

وتمكن المنتخب العراقي من هزيمة المنتخب السعودي ضمن بطولة خليجي 25 في البصرة بهدفين نظيفين.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب العراق ترتيب مجموعته في بطولة كأس الخليج العربي برصيد 4 نقاط.

واستضاف العراق كأس الخليج للمرة الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي، وتوج بلقب النسخة الخامسة حينها.

وتنظم بطولة كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970، بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتُوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.

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