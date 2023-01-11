السوداني يوجه بإيقاف منح أي إجازة استثمارية للأراضي المحيطة بمطار بغداد

2023/01/11 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، بإيقاف منح الاجازات الاستثمارية على الاراضي المحيطة بمطار بغداد، واخضاع المشاريع الحالية للتصاميم الحديثة.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء ترأس، اليوم، اجتماعاً خُصص لبحث ملف الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، والسبل المثلى لاستثمارها".

وبحسب البيان، وجّه السوداني خلال الاجتماع، بـ"إيقاف منح أي إجازة استثمارية أو تصرف غير قانوني بهذه الأراضي"، مشددا على أن "أي مشاريع يجري تنفيذها الآن أو مستقبلاً في هذه المنطقة، يجب أن تكون ضمن تصاميم حديثة تنطوي على الرؤية المستقبلية التي يجب أن تكون عليها العاصمة بغداد".

وبين السوداني أنه "لا يمكن القبول بمنح الأراضي بشكلٍ مرتجل ومتسرع وبعيداً عن دراسات الجدوى والغطاء القانوني"، موجهاً "الجهات المعنية باستمرار الاجتماعات لمتابعة ملف هذه الأراضي للوصول إلى الاستثمار الأمثل فيها بما يحقق المنفعة العامة".

وحضر الاجتماع عددٌ من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المعنية بهذا القطاع، بحسب البيان.

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