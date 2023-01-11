2023/01/11 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

لم تهدأ مواقع التواصل الاجتماعي في العراق منذ يوم امس، بفعل مشهد من برنامج المجلس الذي تعرضه قناة الكأس، تضمن كلمات "مؤثرة" لمقدم البرنامج خالد الجاسم.

وتحدث الجاسم عن ضرورة التقارب مع العراق وتضمن حديثه مدحًا كبيرًا مليء بالعاطفة على الشعب العراقي الذي يحب التقارب ويريده بشدّة مع محيطه العربي والخليجي.

وتطرق الجاسم لكيفية تعامل العراقيين مع الجماهير الخليجية ومدى الحب والمساندة التي قدموها لكل الجنسيات والبلدان الخليجية.

[media=

]

وحازت كلمات الجاسم على تسببت بتساقط دموع نجم المنتخب الوطني السابق نور صبري، والحضور الاخرين، حازت على اعجاب وتفاعل كبير من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، الذين تناقلوا المقطع بشكل واسع، معتبرين أن الجاسم تمكن من عكس الصورة الحقيقية للعراق والشعب العراقي، والتي لم يتمكن أحد من عكسها واظهارها إلى العالم والوطن العربي خصوصًا ولاسيما الطبقة السياسية.

[media=

]

واعتبر المعلقون والمغردون العراقيون، أن ماتقوم به قناة الكاس ليست تغطية اعلامية للحدث الرياضي فحسب، بل حملة اعلامية كبرى للتعريف بواقع العراق.

[media=

]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقطع من برنامج المجلس يغزو مواقع التواصل.. وتفاعل عراقي مليء بـ"الدموع") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقطع من برنامج المجلس يغزو مواقع التواصل.. وتفاعل عراقي مليء بـ"الدموع") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).