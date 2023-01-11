2023/01/11 | 19:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الأربعاء، ضمّ المهاجم جواو فيليكس إلى صفوفه لمدة 6 أشهر، على سبيل الإعارة من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد معاناة تشيلسي في "البريميرليغ".. هل يكون جواو فيليكس المنقذ؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد معاناة تشيلسي في "البريميرليغ".. هل يكون جواو فيليكس المنقذ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).