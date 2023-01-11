2023/01/11 | 19:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مؤشر "هانلي" قائمة "أقوى جوازات السفر" لعام 2023، ووصفت مجلة "فوربس" النتائج بأنها "صادمة" مشيرة إلى أن دول الخليج "هي الفائزة بجلاء".

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