ألمانيا تستعد لتخفيف شروط الحصول على الجنسية

2023/01/11 | 19:26 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 -متابعة عممت وزارة الداخلية الألمانية مسودة القواعد الجديدة لشروط التجنيس على الوزارات الأخرى للاطلاع والتنسيق، تمهيدا لتطبيق “قانون التجنيس الحديث”، الذي يخفف شروط الحصول على الجنسية الألمانية.وافقت حكومة المستشار شولتس في اتفاقها الائتلافي على تطبيق “قانون تجنيس حديث” لن يضطر الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا بعد الآن إلى التخلي عن جوازات …

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