متحور جديد لكورونا يطرق أبواب دولة عربية

2023/01/11 | 19:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء،

عن رصد المتحور الجديد من فيروس كورونا،

الذي ذكرت تقارير، أنه تفشى في دول مثل

الولايات المتحدة وبريطانيا.





وذكر بيان للوكالة، أن ظهور المتحور

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