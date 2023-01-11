توجيه بإيقاف منح أي إجازة استثمارية بالأراضي المحيطة بمطار بغداد

2023/01/11 | 19:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يمكن القبول بمنح الأراضي بشكلٍ مرتجل ومتسرع.

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