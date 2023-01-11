عدد الموظفين في 2023 يقترب من الأربعة مليون في المؤسسات الحكومية

2023/01/11 | 19:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء 01/11/2023، عدد الدرجات الوظيفية...

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