خبير اقتصادي يقدم حلاً وحيداً لتجاوز أزمة الدولار

2023/01/11 | 19:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد الخبير الاقتصادي ضياء محسن , الأربعاء , ان الإجراءات الحكومية والبنك المركزي سوف لن تنفع في تجاوز ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار , مشيرا الى ان الحل الوحيد والامثل هو غلق نافذة العملة امام مكاتب الصيرفة.

وقال محسن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”, ان ” توجه التجار الى السوق الموازية للحصول على الدولار هو أس المشكلة في رفع سعر الصرف رغم اعفائهم من الضرائب”.

وأضاف، أن “الإجراءات الأخيرة للحكومة والبنك المركزي ووعد الأخير بحل المشكلة خلال أسابيع لم ولن يحصل، بالإضافة الى أن اجبار المؤسسات الحكومية التعامل بالدينار هو ليس جديد لان جميع المؤسسات الحكومية تتعامل أصلا بالدينار العراقي وحساباتها مبنية على الدينار وليس الدولار سوى مكاتب السفر بالقطاع الخاص وهي لا تشكل أي اهمية تذكر قياسا بتعاملاتها اليومية “.

وأوضح محسن، انه ” امام الحكومة والبنك المركزي سو حل وحيد هو غلق بيع نافذة العملة امام مكاتب الصيرفة لاجبار التجار باللجوء الى فتح اعتماداتهم التجارية الخارجية لدى مصرفي الرافدين والرشيد وبذلك سنقطع الطريق أمام التجار من الذهاب الى السوق الموازية التي تتلاعب بسعر الصرف خاصة وان اغلب التجار احتالوا بالحصول على الدولار من خلال فتح مكاتب صيرفة خاصة بهم ” .

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