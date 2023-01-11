قائد عمليات ديالى: اتخذنا 3 إجراءات للحد من ظاهرة التسول

2023/01/11 | 19:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، الاربعاء، عن اتخاذ 3 اجراءات للحد من ظاهرة التسول في المحافظة.

وقال عمران في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “التسول ظاهرة سلبية برزت في مدن وقصبات ديالى في الاونة الأخيرة”، لافتا الى ان “90% منهم ليسوا من اهالي المحافظة بل ينتقلون من محافظات أخرى”.

واضاف، انه “تم اتخاذ 3 اجراءات للحد من ظاهرة التسول ابرزها الايعاز لمفارز النجدة في المدن باحتجازهم وتقديمهم للقضاء العراقي للفصل في ملفهم بالاضافة الى التشديد بمنع التسول في الشوارع والتقاطعات والتحقيق في الشبكات التي تروج وتدعم هكذا ظاهرة لتحقيق مارب واهداف مادية من خلال استغلال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال”.

واشار عمران الى ان “الإجراءات الميدانية اسهمت في خفض التسول واختفائه في مناطق واسعة من ديالى والعمل مستمر في انهاء هذه الظاهرة السلبية”.

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