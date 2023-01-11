القبض على عائلة تتاجر بالمواد المخدرة في ذي قار

2023/01/11 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

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وكالة الوزارة لشؤون الشرطة

مفارز مديرية مكافحة المخدرات تحكم قبضتها على عائلة تتاجر بالمواد المخدرة في محافظة ذي قار

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حسب توجيهات معالي وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري المحترم والسيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطه المحترم وبإشراف مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء الحقوقي احمد صالح حمود المحترم بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية / مديرية مكافحة مخدرات (ذي قار ) تلقي القبض على عائلة تتاجر بالمواد المخدرة متكونة من ( 8 ) متهمين بينهم نساء وتم ضبط بحوزتهم على (10،000) عشرة آلاف حبة مخدرة نوع كبتاجون

وتم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينالوا جزائهم العادل

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لا للمخدرات

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