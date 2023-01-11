2023/01/11 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أن المحكمة العليا أكدت الحكم بالإعدام على وزير الدفاع الإيراني السابق علي رضا أكبري، المدان بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

ووفقا لبيان الوزارة: "المحكمة العليا في إيران تؤكد الحكم بالإعدام على وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري، الذي اعتقل بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات البريطانية، لارتكابه جريمة الفساد في الأرض والقيام بإجراءات واسعة ضد الأمن القومي من خلال نقل المعلومات".

وأضافت الوزارة: "علي رضا أكبري كان أهم عملاء جهاز التجسس في المخابرات البريطانية، الذين جمعوا معلومات مهمة عن الدولة الإيرانية حيث كان لديه إمكانية الوصول إلى بعض الأجهزة الحساسة في البلاد".

وكشفت وكالة BBC الفارسية، أن أكبري، مستشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، ساعد في اختراق كبير للمؤسسة الحساسة.

ونقلت الهيئة عن مريم أكبري، زوجة "الجاسوس" قولها: "زوجي متهم بالتجسس وحكم عليه بالإعدام مؤخرا وجرى نقله إلى الحبس الانفرادي الليلة الماضية، من سجن إيفين، وهناك خطر بشأن إعدامه هذا الأسبوع".

وقالت السيدة أكبري، إنها قلقة من تنفيذ هذا الحكم بسبب عملية إرسال السجين المحكوم عليه بالإعدام إلى الحبس الانفرادي قبل إعدامه، مشيرة إلى أن "مستشاريه تفاجأوا بإصدار مثل هذا الحكم بعد دراسة قضية زوجها".

ووفقا لوسائل الإعلام، اعتقل أكبري في عام 2018، وكتبت التهمة الموجهة إليه بـ "التجسس لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني" في نموذج مذكرة السجن الخاص به.

وبحسب تقارير لوسائل إعلام رسمية إيرانية، فإن "علي رضا أكبري حكم عليه بالإعدام في الفرع 15 من محكمة الثورة"، ومع ذلك لا توجد معلومات حول تفاصيل التهم الموجهة إليه وإجراءات المحكمة.

وكان أكبري، نائب شمخاني عندما شغل منصب وزير الدفاع الإيراني بين عامي 1997 حتى 2005.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم بالإعدام لنائب وزير الدفاع الإيراني السابق بتهمة التجسس لبريطانيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكم بالإعدام لنائب وزير الدفاع الإيراني السابق بتهمة التجسس لبريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).