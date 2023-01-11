وزير التربية: تثبيت 307 آلاف من الملاكات خلال الأسبوعين الماضيين

2023/01/11 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، تثبيت 307 آلاف من الملاكات خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت وزارة التربية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري افتتح خلال زيارته الى محافظة الأنبار ، مدرسة كندة الابتدائية".

وأضاف البيان بأن "وزير التربية أكد على أن المدارس التي افتتحت مؤخراً تمثل صروحاً تربوية تضاف الى رصيد مشاريع الأبنية المدرسية في المدينة والتي تتناسب مع الزيادة السكانية وتلبية إحتياجتها".

وأشار إلى أن "هنالك خطة لدى الحكومة ضمن برنامجها تقضي باستملاك (3000) قطعة أرض في جميع محافظاتنا العزيزة لإنشاء مشاريع تربوية".

وأكد على "استمرار افتتاح الصروح التربوية بكل المحافظات للمساهمة في تعجيل رفع الضغط عن العملية التربوية وإنهاء الدوام الثنائي والثلاثي".

ولفت الجبوري إلى "حرص الوزارة على حل الكثير من المعوقات المتعلقة بالتعليم والتي شكلت ضغطاً كبيراً على البيئة التعليمية والتربوية في العراق وخير دليل على ذلك ما شهدناه من تثبيت 307 ألف من الملاكات خلال الأسبوعين الماضيين ".

تحرير: ليندا.ر

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