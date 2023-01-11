2023/01/11 | 20:03 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة المنظمة لـ"خليجي 25": أرضية ملعب البصرة جاهزة تماماً بعد إدامتها إثر الأمطار الغزيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/11 | 20:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المنظمة لـ"خليجي 25": أرضية ملعب البصرة جاهزة تماماً بعد إدامتها إثر الأمطار الغزيرة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المنظمة لـ"خليجي 25": أرضية ملعب البصرة جاهزة تماماً بعد إدامتها إثر الأمطار الغزيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).