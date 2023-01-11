روسيا تؤكد تعيين قادة جدد في حربها على أوكرانيا

2023/01/11 | 20:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، اعتماد تعيينات جديدة في القيادات العسكرية بإطار الحرب التي تشنها على أوكرانيا.

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