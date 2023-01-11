2023/01/11 | 20:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، القبض على 5 متهمين بقتل مواطن اثر مشاجرة في بغداد.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقاه/ المرمز الخبري الوطني/ أنه “بعد ورود معلومات دقيقة بوجود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة الاتحادية تُطيح بـ 5 متهمين بجريمة قتل في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الاتحادية تُطيح بـ 5 متهمين بجريمة قتل في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الاتحادية تُطيح بـ 5 متهمين بجريمة قتل في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).