العمل تُصدر تنويهاً يخص راتب “المعين المتفرغ”

2023/01/11 | 20:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، تنويهاً يخص راتب المعين المتفرغ.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن”هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تدعو […]

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